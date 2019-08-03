Муцениеце припомнила, из-за чего они ссорятся с Прилучным

Павел Прилучный и Агата Муцениеце вместе уже восемь лет. Молодые люди познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и поженились в 2011 году. Пара воспитывает двоих детей: сына Тимофея, ему шесть лет и дочку Мию, в марте малышке исполнилось три годика.

Вспоминая о своем романе с Муцениеце, актер из сериала «Мажор» признался, что его женитьба на Агате — это абсолютно обдуманный шаг. При этом Павел не скрывает: до встречи с будущей супругой, он даже не подозревал о том, что захочет завести семью в 23 года. Об этом не помышляла и сама Муцениеце. Девушка была уверена, что выйдет замуж не раньше тридцати лет, а родит первенца, когда ей исполнится — 37.

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Молодые люди не стали афишировать свадьбу, о ней знали только самые близкие родственники и друзья. Агата не без иронии думала о том, что их союз с Павлом вряд ли будет прочным. Однако вот уже восемь лет они живут под одной крышей и воспитывают общих детей. Муцениеце призналась, как и другие супружеские пары они часто ссорятся: в основном из-за того, что Прилучный считает ее карьеристкой. Павел хочет, чтобы его возлюбленная отдавала предпочтение только качественному материалу, выборочно относилась к ролям. Об этом актер рассказал в беседе с «ОК!».