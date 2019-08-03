Муцениеце поделилась первым фото из отпуска с детьми

Агата Муцениеце и Павел Прилучный недавно отметили годовщину со дня свадьбы. Они вместе уже восемь лет и воспитывают двоих детей: шестилетнего Тимофея и трехлетнюю Мию. Актер не скрывает, что хочет еще наследников, но его супруга пока против такой идеи. Она не раз утверждала, что хочет сосредоточится на карьере. Однако этим летом девушка все же большую часть времени посвящает семье.

В июле Муцениеце отдохнула с наследниками в деревне под Ригой. Они погостили у бабушки. Малыши лакомились мороженым, собирали цветы и дышали свежим воздухом. А вскоре после этого актриса увезла детей в настоящий отпуск на море. В первых числах августа она поделилась снимками из города Пула в Италии. На отдыхе Муцениеце продемонстрировала утонченный вкус в одежде. Она облачилась в трендовое платье в горох.

Первым делом актриса отправилась на море. Она засняла на камеру, как на побережье играют ее дети. Тимофей помог сестре взобраться на надувную черепаху и оттолкнул ее от берега. Агата наблюдала за ними и хихикала. Поклонники в свою очередь отметили, что наследники звездной парой подросли. Они считают, что малыши больше похожи на маму. «Какие у вас дети красивые, и хорошие», «Какие они у вас уже большие!», «Удивительно, но все в маму», «Красивая вы семья», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Муцениеце ранее призналась, что в одиночку не смогла бы совмещать материнство и карьеру. Когда ей нужно отлучиться, то девушка обращается к маме или няне, чтобы они приглядели за детьми. Она старается все планировать наперед. Если актриса вынуждена весь день провести на съемках, то тогда Прилучный берет на себя все хлопоты за хозяйству и если надо укладывает наследников спать.

А вам нравится семья Прилучного и Муцениеце?