ЗВЕЗДЫ

Муцениеце поделилась первым фото из отпуска с детьми

Актриса привезла малышей в Италию.

Муцениеце поделилась первым фото из отпуска с детьми
Агата Муцениеце. фото: eastnews.ru

Агата Муцениеце и Павел Прилучный недавно отметили годовщину со дня свадьбы. Они вместе уже восемь лет и воспитывают двоих детей: шестилетнего Тимофея и трехлетнюю Мию. Актер не скрывает, что хочет еще наследников, но его супруга пока против такой идеи. Она не раз утверждала, что хочет сосредоточится на карьере. Однако этим летом девушка все же большую часть времени посвящает семье.

В июле Муцениеце отдохнула с наследниками в деревне под Ригой. Они погостили у бабушки. Малыши лакомились мороженым, собирали цветы и дышали свежим воздухом. А вскоре после этого актриса увезла детей в настоящий отпуск на море. В первых числах августа она поделилась снимками из города Пула в Италии. На отдыхе Муцениеце продемонстрировала утонченный вкус в одежде. Она облачилась в трендовое платье в горох.

Первым делом актриса отправилась на море. Она засняла на камеру, как на побережье играют ее дети. Тимофей помог сестре взобраться на надувную черепаху и оттолкнул ее от берега. Агата наблюдала за ними и хихикала. Поклонники в свою очередь отметили, что наследники звездной парой подросли. Они считают, что малыши больше похожи на маму. «Какие у вас дети красивые, и хорошие», «Какие они у вас уже большие!», «Удивительно, но все в маму», «Красивая вы семья», — прокомментировали пост подписчики.

Агата Муцениеце с детьми на море. фото
Агата Муцениеце с детьми на море. фото: instagram.com/agataagata/

Напомним, что Муцениеце ранее призналась, что в одиночку не смогла бы совмещать материнство и карьеру. Когда ей нужно отлучиться, то девушка обращается к маме или няне, чтобы они приглядели за детьми. Она старается все планировать наперед. Если актриса вынуждена весь день провести на съемках, то тогда Прилучный берет на себя все хлопоты за хозяйству и если надо укладывает наследников спать.

А вам нравится семья Прилучного и Муцениеце? 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Агата Муцениецезвездные детиПавел Прилучный

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Муцениеце поделилась первым фото из отпуска с детьми
Интересно?
Поделись с друзьями: