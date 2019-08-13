Звездный стиль

Муцениеце в полосатом костюме поддержала тренд на пижамный стиль

30-летняя актриса вместе с детьми отдыхает в Испании.

Муцениеце в полосатом костюме поддержала тренд на пижамный стиль
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: Globallookpress.com)

Супруга Павла Прилучного вместе детьми: шестилетним Тимофеем и трехлетней Мией проводит августовские каникулы в Испании. В отпуск Агата Муцениеце отправилась без мужа. Из-за плотного рабочего графика он не смог поехать вместе со своей семьей. Примечательно, что в одном из интервью актер из сериала «Мажор» говорил о том, что всегда настаивает на совместном отдыхе, полагая, что это время супруги должны проводить вместе.

Агата Муцениеце примерила полосатый костюм (Фото: Instagram.com/agataagata)

На личной страничке в Instagram Агата опубликовала свежее фото. В кадре знаменитость предстала в полосатом костюме пижамного стиля. Девушка выбрала узкие брюки дудочки и рубашку с пояском. Образ актрисы дополнили алые босоножки на небольшой платформе.

«Я и Испания… Самое крутое, что я всегда здесь, буду модной», — добавила возлюбленная Павла Прилучного.

По словам Агаты, главой семейства она считает своего мужа. Муцениеце не скрывает: она не смогла бы жить со слабым и неуверенным в себе мужчиной. При этом, как и большинство других супружеских пар — актеры ссорятся и конфликтуют между собой. Чаще всего из-за ревности Павла. Муж Агаты запрещает ей ужинать в ресторанах находясь на киноэкспедициях. Прилучный уверен, что его супруга вполне может поесть в гостиничном номере вместо того, чтобы посещать «киношные посиделки».

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Агата МуцениецеЗвездные детимода и стильПавел Прилучный

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Муцениеце в полосатом костюме поддержала тренд на пижамный стиль
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