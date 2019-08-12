Пугачева станцевала мамбо с младшей дочерью Лизой

Поклонники Елизаветы Галкиной, талантливой дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина, разместили в своем блоге Instagram архивное видео. На нем 70-летняя Примадонна весело танцует под популярную мелодию Mambo Italiano с 5-летней Лизой.

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Действие происходило весной в Швейцарии, где семья Пугачевой отдыхала практически в полном составе. Кроме младшей дочери на заднем плане можно увидеть и старшую – Кристину Орбакайте. Все родственники одеты исключительно в белые наряды, видимо, таким был заявленный дресс-код вечеринки.

Отметим, кроме прекрасных хореографических данных, Елизавета Галкина обладает и рядом других талантов. Она поет, учит французский язык, хорошо плавает. А недавно выяснилось, что девочка еще и занимается йогой. Ее отец Максим Галкин выложил в Сеть видео, где малышка мастерски демонстрирует дыхательные упражнения, не забывая про особую философию этой практики.