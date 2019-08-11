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Лиза Галкина объяснила отцу, почему полезна земляника

На фанатской страничке девочки появилась забавная видеозапись.

Лиза Галкина объяснила отцу, почему полезна земляника
Лиза Галкина высказалась о пользе земляники/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось смешное и забавное архивное видео. Сделано оно было, судя по всему, несколько лет назад. Лизе и Гарри Галкиным на нем не больше трех лет.

На кадрах телеведущий и отец семейства Максим Галкин задает своей дочери вопрос: «Для каких органов человека полезна земляника?» Ответ девочки звучит несколько неожиданно: «Она полезна, чтобы какать хорошо». Телеведущий и юморист заявляет: «Правильно, доченька». На этом Лиза Галкина не перестает объяснять отцу о пользе земляники. Она добавляет: «Чтобы в животике были такие полезные бактерии».

В конце видеозаписи Максим Галкин спросил своего сына Гарри, поддерживает ли он версию своей любимой сестренки. В ответ мальчик лишь громко рассмеялся.

Отметим, что пятилетние Лиза и Гарри Галкины растут очень смышлёными детьми. Ребята занимаются в творческих кружках и спортивных секциях. Кроме того, они посещают репетитора по французскому языку. От девочки и мальчика без ума миллионы пользователей. При этом Максим Галкин регулярно выкладывает в Сеть новые смешные ролики про своих детей.

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Лиза Галкина объяснила отцу, почему полезна земляника
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