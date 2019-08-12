Лиза Галкина с неохотой отпустила любимого папу на съемки

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось архивное забавное видео. На кадрах можно увидеть телеведущего Максима Галкина, рядом с которым сидит его сын Гарри. Супруг Аллы Пугачевой собирается на работу. «Папа уезжает на съемки. Что ты смотришь-то?» — обращается юморист к сыну, который смотрит какие-то мультфильмы.

Затем Максим Галкин перевел камеру сотового телефона на свою дочь Лизу. Девочка кушает. «Так, у тебя завтрак с утра», — говорит он. При этом Лиза Галкина рассказывает отцу, что планирует лечь спать примерно в девять часов вечера. Ребенку интересно успеет ли папа вернуться домой с работы, чтобы спеть ей колыбельную. «Ну ты попозже ложишься, я думаю», — заявил юморист, который, судя по всему, хочет приехать домой к детям до того, как они лягут спать.

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Отметим, что Максим Галкин регулярно размещает в соцсетях смешные ролики, которые посвящены его детям-близнецам. Пользователи без ума, как от Лизы, так и от Гарри.

Надо сказать, что дети Аллы Пугачевой родились в 2013 году от суррогатной матери. Певица вместе с мужем окружили ребят заботой. Лиза и Гарри растут разносторонними личностями. Они посещают различные творческие кружки и спортивные секции.