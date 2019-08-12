ЗВЕЗДЫ

Жена Мартиросяна повторила яркий образ королевы Елизаветы II

Жанна в очередной раз продемонстрировала стильный наряд на отдыхе.

Жена Мартиросяна повторила яркий образ королевы Елизаветы II
Жанна Мартиросян. фото: instagram.com

Гарик Мартиросян прославился благодаря шоу Comedy Club. С самого основания проекта он является его руководителем. Мало кто знает, что уже 20 лет шоумен счастлив в браке с Жанной Мартиросян. Его избранница одарена чувством юмора и ведет страничку в Instagram, посвящая подписчиков в жизнь своей семьи. Порой она так ловко шутит, что доводит своих поклонников до длительных приступов смеха.

Этим летом звездная семья отдыхает в Италии. Возлюбленная Гарика является настоящей модницей. Она не раз бывала на показах именитых модельеров в Париже и умеет выбирать вещи правильных фасонов. На отдыхе Жанна уже отметилась в стильном белом платье oversize. А для прогулки по побережью с супругом она выбрала более сдержанный образ. Женщина облачилась в белые брюки в черную полоску, блузку с рюшами цвета фуксии и шляпку в тон.

«Стильные кепки и шляпы — это самый важный элемент одежды», — заявила она.

Позже жена Мартиросяна сравнила свой образ с нарядом королевы Елизаветы II, которая не раз тоже облачалась в костюмы розового цвета и элегантные шляпки. «Фото до фотошопа и после. Состояние кожи после фотошопа улучшилось, а вот финансовое состояние ухудшилось», — пошутила Жанна.

Поклонники оценили не только ее стиль, но и чувство юмора девушки. «Королева фуксии. Мало кому идет этот цвет, кстати. Вы — редкое исключение», «Это прикольно и ,кстати, красиво», «Жанна, восхищаюсь вашим чувством юмора», «Откудааа, откуда вы это берете? Умора», — прокомментировали пост подписчики. Даже Гаррик не удержался и оставил несколько смайликов, намекая, что жена рассмешила его до слез.

А вам нравится новый образ Жанны?

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Гарик МартиросянЕлизавета IIЖанна Мартиросянзвездный стиль

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Жена Мартиросяна повторила яркий образ королевы Елизаветы II
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