Мартиросян «готовился» к съемкам в фильме Тарантино

Теперь же юморист сожалеет, что американский режиссер решил закончить карьеру.

Гарик Мартиросян, несмотря на его, казалось бы, легкую, несерьезную, но весьма успешную карьеру юмориста, настоящий интеллектуал. Среди своих друзей и коллег по Comedy club он слывет человеком умным, разносторонне образованным. Его интересы распространяются на многие области жизни. Впрочем, это заметно и по его странице в Instagram.

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В очередной своей публикации, например, шоумен с сожалением прокомментировал решение американского режиссера Квентина Тарантино закончить карьеру. Ведь комик, оказывается, «готовился» к съемкам у него.

«Жаль. Очень жаль! А я так рьяно готовился к роли какого-нибудь крутого мексиканца в каком-нибудь его фильме с каким-нибудь мегапафосным названием вроде «Жара, любовь и пистолеты» или «Кровь и слезы пригородов Акапулько», — пишет Гарик.

Затем Мартиросян описывает сцену, в которой бы он прискакал на черном коне и перестрелял всех злодеев.

«Изящно спрятав кольт, вот так вот (как на снимке к посту. – Прим. ред.) бессердечно посмотрел бы в камеру. Титры. Как тебе, Квентин? Может, передумаешь? Я и Верника с Куценко подтяну! Обещаю», — разошелся юморист.

Впрочем, подписчики несколько обнадежили Гарика, который, по их мнению, немного не правильно понял режиссера.

«Квентин сказал, что если «Однажды в Голливуде» примут положительно, то он может остановиться. Хотя в этом и не стоит сомневаться, судя по сценарию и актерскому составу. Но хочется верить, что мы еще увидим его новые шедевры», — пишет комментатор.