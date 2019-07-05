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Мартиросян «готовился» к съемкам в фильме Тарантино

Теперь же юморист сожалеет, что американский режиссер решил закончить карьеру.

Мартиросян «готовился» к съемкам в фильме Тарантино
Гарик Мартиросян пообещал Тарантино позвать на съемки Куценко и Верника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гарик Мартиросян, несмотря на его, казалось бы, легкую, несерьезную, но весьма успешную карьеру юмориста, настоящий интеллектуал. Среди своих друзей и коллег по Comedy club он слывет человеком умным, разносторонне образованным. Его интересы распространяются на многие области жизни. Впрочем, это заметно и по его странице в Instagram.

В очередной своей публикации, например, шоумен с сожалением прокомментировал решение американского режиссера Квентина Тарантино закончить карьеру. Ведь комик, оказывается, «готовился» к съемкам у него.

«Жаль. Очень жаль! А я так рьяно готовился к роли какого-нибудь крутого мексиканца в каком-нибудь его фильме с каким-нибудь мегапафосным названием вроде «Жара, любовь и пистолеты» или «Кровь и слезы пригородов Акапулько», — пишет Гарик.

Затем Мартиросян описывает сцену, в которой бы он прискакал на черном коне и перестрелял всех злодеев.

«Изящно спрятав кольт, вот так вот (как на снимке к посту. – Прим. ред.) бессердечно посмотрел бы в камеру. Титры. Как тебе, Квентин? Может, передумаешь? Я и Верника с Куценко подтяну! Обещаю», — разошелся юморист.

Впрочем, подписчики несколько обнадежили Гарика, который, по их мнению, немного не правильно понял режиссера.

«Квентин сказал, что если «Однажды в Голливуде» примут положительно, то он может остановиться. Хотя в этом и не стоит сомневаться, судя по сценарию и актерскому составу. Но хочется верить, что мы еще увидим его новые шедевры», — пишет комментатор.

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Гарик МартиросянГоша КуценкоИгорь ВерникКвентин Тарантиносъемки в кино

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Мартиросян «готовился» к съемкам в фильме Тарантино
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