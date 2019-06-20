Жена Мартиросяна поиронизировала на тему правильного питания

Жанна Мартиросян не только жена известного в России комика, она и сама отличается отличным чувством юмора. И ее страница в Instagram тому явное подтверждение. А не так давно она еще и выпустила книгу под самоироничным названием «Дневник жены юмориста».

Сегодня в своем блоге Жанна опубликовала забавный пост о модных ныне ограничениях в питании.

«Моя подруга,сыроед, пригласила меня в ее любимый ресторан. Мы отлично посидели: поклевали блюда, попили водицы, покудахтали о том, о сем, а потом я поехала домой есть.

Ну, вот не курица она после этого, хотя фамилия у нее Кукушкина», – написала Мартиросян.

Текст жена комика сопроводила фотографией в ярко-желтом платье, очевидно изображая цыпленка.

Подписчики выразили солидарность с Жанной, отметив, что модные диеты и вправду порой доходят до абсурда.