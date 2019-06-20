ЗВЕЗДЫ

Жена Мартиросяна поиронизировала на тему правильного питания

Супруга юмориста опубликовала забавную зарисовку о своем походе в ресторан с подругой.

Жена Мартиросяна поиронизировала на тему правильного питания
Гарик и Жанна Мартиросян Фото: Globallookpress

Жанна Мартиросян не только жена известного в России комика, она и сама отличается отличным чувством юмора. И ее страница в Instagram тому явное подтверждение. А не так давно она еще и выпустила книгу под самоироничным названием «Дневник жены юмориста».

Сегодня в своем блоге Жанна опубликовала забавный пост о модных ныне ограничениях в питании.

Жанна Мартиросян
Жанна Мартиросян Фото:instagram.com/jannalevina_martirosyan

«Моя подруга,сыроед, пригласила меня в ее любимый ресторан. Мы отлично посидели: поклевали блюда, попили водицы, покудахтали о том, о сем, а потом я поехала домой есть.
Ну, вот не курица она после этого, хотя фамилия у нее Кукушкина», – написала Мартиросян.

Текст жена комика сопроводила фотографией в ярко-желтом платье, очевидно изображая цыпленка.

Подписчики выразили солидарность с Жанной, отметив, что модные диеты и вправду порой доходят до абсурда.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик МартиросяндиетаЖанна Мартиросянсыроедение

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Мартиросяна поиронизировала на тему правильного питания
Интересно?
Поделись с друзьями: