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Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь

Жена экс-губернатора Московской области рассказала о последнем дне жизни фэшн-директора ЦУМа.

Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь
Алле Вербер пыталась помочь жена российского политика. Фото: instagram.com/verberalla/

Кончина фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер стала полной неожиданностью не только для ее друзей, но и для ее семьи. Дочь бизнес-вумен до последнего надеялась, что все обойдется, и Алла Вербер пойдет на поправку. Об этом в Instagram рассказала Фаина Громова, супруга экс-губернатора Московской области Бориса Громова.

Женщины были подругами, Громова одной из первых приехала в итальянскую больницу к Вербер, чтобы решить организационные вопросы.

«Так получилось, что последние 24 часа жизни Аллы я была рядом. Это было как страшный, дурной сон. 5-го августа в 17 часов мне позвонила дочь Аллы – Катя из госпиталя и сказала, что маме очень плохо. Я примчалась к ним. Дальше был переезд в другой госпиталь, ожидание и метания по коридорам больницы… Надежда. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас. Боль, ужас и оцепенение. Аллочка, спасибо тебе за всё! Светлая память», – написала супруга политика в блоге.

Алла Вербер и Фаина Громова. Фото
Алла Вербер и Фаина Громова были близкими подругами. Фото: instagram.com/gromovafaina/

Напомним, Аллы Вербер не стало 6 августа. Фэшн-директор ЦУМа отдыхала с семьей в Италии, когда внезапно ей стало плохо. Врачи безуспешно боролись за жизнь бизнес-леди. Алла Вербер скончалась от менингококкового сепсиса, не приходя в сознание.

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Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь
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