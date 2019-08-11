Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь

Кончина фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер стала полной неожиданностью не только для ее друзей, но и для ее семьи. Дочь бизнес-вумен до последнего надеялась, что все обойдется, и Алла Вербер пойдет на поправку. Об этом в Instagram рассказала Фаина Громова, супруга экс-губернатора Московской области Бориса Громова.

Женщины были подругами, Громова одной из первых приехала в итальянскую больницу к Вербер, чтобы решить организационные вопросы.

«Так получилось, что последние 24 часа жизни Аллы я была рядом. Это было как страшный, дурной сон. 5-го августа в 17 часов мне позвонила дочь Аллы – Катя из госпиталя и сказала, что маме очень плохо. Я примчалась к ним. Дальше был переезд в другой госпиталь, ожидание и метания по коридорам больницы… Надежда. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас. Боль, ужас и оцепенение. Аллочка, спасибо тебе за всё! Светлая память», – написала супруга политика в блоге.

Напомним, Аллы Вербер не стало 6 августа. Фэшн-директор ЦУМа отдыхала с семьей в Италии, когда внезапно ей стало плохо. Врачи безуспешно боролись за жизнь бизнес-леди. Алла Вербер скончалась от менингококкового сепсиса, не приходя в сознание.