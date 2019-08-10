ЗВЕЗДЫ

Нетребко зажигательно станцевала в ярком наряде прямо на улице

Оперная певица наслаждается отдыхом в городе Шеки, гуляя по старинным улочкам с мужем.

Нетребко зажигательно станцевала в ярком наряде прямо на улице
Анна Нетребко. фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко этим летом много путешествует, давая концерты в разных странах. При этом она старается каждую свободную минуту уделять подрастающему сыну Тьяго. Актриса постоянно живет в Вене, где у нее с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, есть роскошные апартаменты, но не так давно она снова отправилась в поездку. На этот раз звездная семья приехала в Азербайджан и для этого у них было несколько причин.

Сначала Нетребко побывала на празднике в честь 75-летия мамы своего супруга, а потом повеселилась на свадьбе друзей. К слову, на торжестве оперная дива выглядела неотразимо в синем вечернем платье с перьями. Однако артистка обладает утонченным чувством стиля, поэтому даже для обычной прогулки выбирает яркие образы. Теперь, когда важные мероприятия позади, Анна изучает улочки города Шеки.

Вместе с подругами певица примерила яркие национальные платки и посетила исторический памятник Шекинский караван-сарай. В какой-то момент Нетребко так вдохновилась увиденным, что стала зажигательно танцевать прямо на улице. Яркий наряд, состоящий из юбки и блузки канареечного цвета подчеркнули ее фигуру. Поклонники пришли в восторг не только от образа артистки, но и ее пластичности.

«Красавицы и все без исключения. Настоящие восточные красотки!», «Анна, затейница как всегда, весело гуляете», «Вокруг вас все горит, зажигалка… Это просто здорово!», «Очень колоритно!», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на этом приключения певицы не закончились. Нетребко посетила старинную церковь, а также посетила местный базар вместе с мужем.

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Нетребко зажигательно станцевала в ярком наряде прямо на улице
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