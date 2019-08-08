Звездный стиль

Нетребко в эффектном платье с перьями отметилась на свадьбе друзей

Оперная певица поделилась снимками с роскошного торжества.

Нетребко в эффектном платье с перьями отметилась на свадьбе друзей
Анна Нетребко. фото: eastnews.ru

Анна Нетребко этим летом много путешествует. Она совмещает гастроли и отдых. Оперная певица успела побывать с разных странах, где днем гуляла с сыном Тьяго, а вечером блистала на сцене. Примечательно, что даже в повседневной жизни артистка предпочитает выглядеть элегантно и стильно. У женщины даже появились поклонницы, которые хотят ей подражать. Однако порой яркие мюли или яркий кардиган, как у звезды, сложно найти.

В августе Нетребко с семьей приехала в Баку. Как оказалось, поводом послужила свадьба ее друзей Ахада Ибрагимова и его избранницы Аделии. В соцсети она поделилась фото и видео с роскошного торжества, на котором было больше 100 гостей, а невеста была неотразима в белом пышном платье с кружевами. Сама Анна облачилась в длинное вечернее платье синего цвета, верх которого был украшен перьями. Волосы она собрала в пучок, а ее шею украшало колье с драгоценными камнями.

«В общем все счастливы! Азербайджанская свадьба это праздник для всех!», — написала оперная дива.

К слову, она не упустила возможности станцевать медленный танец с супругом Юсифом Эйвазовым. Также певица и другие гости насладились зажигательным выступлением исполнительницы танца живота. Нетребко поздравила молодоженов и веселилась до поздней ночи. Поклонники восхитились образом артистки. Они не перестают поражаться тому, как красиво она умеет одеваться и подчеркивать свои достоинства.

Напомним, что не только ради свадьбы друзей Нетребко приехала в Баку, но и чтобы побывать на торжестве по случаю 75-летия мамы своего супруга, которое состоялось 6 августа. Вся семья собралась вместе, чтобы поздравить родительницу Юсифа с юбилеем.

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Нетребко в эффектном платье с перьями отметилась на свадьбе друзей
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