Нетребко облачилась в платье-халат и цветные мюли в Вене

Анна Нетребко этим летом отложила отпуск и отправилась на гастроли. Оперная дива побывала в Белоруссии, Италии и Германии. Каждый раз на сцену она поднимается в роскошных пышных платьях, которые идеально сидят на ее фигуре. В обычной жизни артистка предпочитает носить более удобную одежду. После очередного концерта звезда вместе с близкими приехала в Вену, где она давно живет. Также у нее есть квартира в Нью-Йорке, но там певица предпочитает останавливаться зимой.

47-летняя Нетребко обладает особенным чувством стиля. Она умеет сочетать цвета и подбирать оригинальные аксессуары. Особую любовь оперная дива испытывает к шляпкам и солнцезащитным очкам. Гуляя по городу она с сыном заглянула в необычное место, где можно увидеть различные маски и изделия из керамики. Для прогулки Анна выбрала платье-халат с вышивкой. Образ она дополнила оранжевым клатчем и причудливыми голубыми тапочками с кисточками.

«А вы любите керамику? Вообще то видно, что я вышла из бассейна?», — написала артистка.

Поклонникам ее игривый наряд пришелся по душе. «Халатик супер, керамику люблю! Ты всегда неповторима с бассейном или без», «Почему чуни одинаковые? Я то знаю, что у тебя 2 пары», «И керамику, и бассейн, и буйство красок, и стильных женщин!», «Анна, у вас классные тапочки. Любите вы всё эксклюзивное», — отозвались подписчики.

Как оказалось, Нетребко любит необычную обувь. Ранее она также появлялась на публике в босоножках из искусственных цветов и красных бархатных тапочках. Некоторые наряд дизайнеры делают специально для артистки. Оперная дива всегда приходит в восторг от таких деталей, как ручная вышивка или роспись по шелку.