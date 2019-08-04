Анна Нетребко блеснула в роскошном бриллиантовом колье в виде капель

Драгоценности актриса присоединила к своей солидной коллекции бриллиантов, о чем она сообщила на своей странице в Instagram. Анна опубликовала фото, на котором она предстала в бриллиантах, достойных королевы. Ансамбль из колье в виде капель и серег украсил декольте и открытую шею актрисы.

Известно, что звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко любит окружать себя не просто красивыми, а уникальными вещами. Анна является амбассадором известного ювелирного бренда, часть украшений она получает в подарок, но представленное колье, судя по реплике артистки в Сети, она приобрела.

Нетребко обладает настолько яркой индивидуальностью, лучезарностью и умением носить драгоценности, что драгоценные камни начинают как будто по-особому переливаться на ней.

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В коллекции Анны немало украшений, в том числе изящная тиара и бриллиантовые серьги, которые ювелирный бренд специально изготовил в честь свадьбы Нетребко с тенором Юсифом Эфвазовым.

Анна любит не только бриллианты, но и сапфиры. Помолвочное кольцо, подаренное Юсифом, состоит из дорожки нескольких сапфиров и бриллиантов.

Из ювелирных украшений с рубинами, Анна предпочитает крупные серьги, часы и коктейльные кольца. Ожерелья и колье с рубинами Анна практически не носит.