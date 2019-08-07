Серябкина в парике показала, как будет выглядеть с короткой стрижкой

Ольга Серябкина вслед за Елизаветой Боярской показала себя с короткой стрижкой, примерив парик. Примечательно, что супруга Максима Матвеева не решилась избавиться от длинных локонов. Однако ради фотосессии актриса согласилась поэкспериментировать с внешностью — с помощью парика.

больше по теме Боярская в парике показала, как будет выглядеть с короткой стрижкой Супруга Максима Матвеева поэкспериментировала с имиджем.

Фотосессия приурочена к выходу нового клипа.

«Вчера ночью зафиналили клип… В мыслях до сих пор прокручиваю образы, съемочный процесс», — отметила певица.

К слову, в недавнем интервью исполнительница рассказала о своем отношении к хейтерам. По словам девушки, она старается не обращать внимание на слухи, касающиеся ее личной жизни. Кроме того, Ольга Серябкина не отвечает на критику и нелицеприятные отзывы своих подписчиков.

В комментариях многие фолловеры сошлись на том, что длинные волосы певице больше к лицу.