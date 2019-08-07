«Я скорее вторая мама, а не молодая бабушка!»: Штурм рассказала о внуке

Певица Наталья Штурм недавно стала бабушкой и еще полна эмоций по этому поводу.

Наталья Штурм недавно стала бабушкой и пока очень трепетно относится к данному событию. Она с готовностью восприняла новость, что ее 29-летняя дочка ждет ребенка. Это самый подходящий возраст для материнства, уверена Штурм — осознанный и ответственный.

Тем не менее, себя певица чувствует скорее второй мамой, а не молодой бабушкой и, как следствие, отодвигать свою личную жизнь на второй план с рождением внука пока не собирается.

«С Даниэлем я провожу столько времени, сколько меня просят. Я – за отдельное проживание молодой семьи от родителей, чтобы никто никого не напрягал. В жизни я стараюсь избегать разочарований, поэтому берегу себя от отрицательных эмоций. Не хочу повторять ошибки некоторых знакомых семей, где бабушки были с малышом «на подхвате», но взрослея ребенок все меньше интересовался той, которая его растила», — рассуждает Штурм.

Наталья говорит, что хоть и настраивает молодых родителей на стремление к самостоятельности, но всегда готова помочь дочери с малышом, пока зять в командировке. Внука она любит и возиться с ним одно удовольствие.

Кстати, имя первенцу вся семья выбирала еще до рождения малыша, изучая снимки УЗИ 3D, на которых возможно разглядеть черты лица.

«Нам показалось, что имя Даниэль больше всего подходит нашему мальчику. К тому же нам понравилось описание характера мужчин, носящих это имя», — признается певица порталу Актуальные новости.

Кстати, в отличии от многих звездных семейств, внук Натальи Штурм появился на свет не в зарубежном роддоме, а в подмосковной клинике Лапино. Семья планировала рождение в Германии, но смутил языковой барьер. Выбором российской клиники остались очень довольны.

На правах молодой бабушки и матери двоих детей Наталья Штурм советует будущим мамам посещать предродовые курсы, избегать эпидуральной анестезии, которая «притупляет ощущения и затягивает роды», а также изменить образ своих мыслей.

«Когда вы решаете завести ребёнка, с этого момента должны думать прежде всего о его интересах, а не о своём комфорте», — убеждена певица.