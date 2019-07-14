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Наталья Штурм рассказала, как ее сыну сломали руку в роддоме

Певица вспомнила об ужасах, которые ей пришлось пережить после родов.

Наталья Штурм рассказала, как ее сыну сломали руку в роддоме
Наталья Штурм / global look press

Наталья Штурм совсем недавно стала бабушкой. Накануне 53-летняя артистка впервые показала лицо маленького Даниэля, которому еще нет и трех месяцев.

Большинство подписчиков обрадовались снимкам внука певицы, но нашлись и те, кто порекомендовал ей не выкладывать подобные фото в Сеть, ведь вокруг полно завистников и недоброжелателей — кто-то может сглазить.

В ответ на этот комментарий Наталья вспомнила историю 15-летней давности. Она рассказала об ужасах, которые ей пришлось пережить после вторых родов — ее сыну Арсению сломали руку на второй день после появления на свет. При этом за сами роды артистка заплатила немалую сумму.

Комментарий
www.instagram.com/nataliashturm/

«Моему сыну Арсению в роддоме 10 Москвы на второй день от рождения няня поломала руку. Мы провели в роддоме ещё 3 недели пока повязка-жгут была наложена. Сколько слез было, разбирательств, а это были ВИП-роды с высоким ценником», — рассказала Штурм на своей странице в соцсети Instagram.

Она объяснила, что неприятности могут случиться и без публичных фотографий детей — от проблем никто не застрахован. При этом певица порекомендовала всем думать о хорошем, а не о плохом.

Напомним, что у Натальи Штурм есть двое детей — 29-летняя дочь Елена от первого брака и 15-летний сын Арсений от второго мужа.

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Тэги:

беременность и родыНаталья Штурмперелом рукиребенок

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Наталья Штурм рассказала, как ее сыну сломали руку в роддоме
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