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Наталья Штурм поделилась с туристами советами «бывалой путешественницы»

По словам певицы, за рубежом любого россиянина ожидает масса опасностей.

Наталья Штурм поделилась с туристами советами «бывалой путешественницы»
Штурм дала советы бывалой путешественницы/globallookpress.com

Певица Наталья Штурм в Instagram дала несколько советов туристам, которые решили отправиться на отдых за рубеж. Поводом послужили недавние происшествия с нашими земляками. По словам Натальи Штурм, в каждой стране свои особенности климата, болезней и продажи лекарств, поэтому необходимо тщательно подготовиться.

Как заявила исполнительница, она за свою жизнь побывала уже в 32 странах, поэтому обладает огромным опытом. Звезда советует брать с собой за рубеж максимальное количество лекарств, даже если нет проблем со здоровьем. Кроме того, необходимо делать прививки.

«Обязательно сделайте страховку. Не дай бог что случится — не расплатитесь. Лично прошла два случая: травма моего танцора на гастролях в Америке (счёт 10 тысяч долларов) и моя травма на горных лыжах в Швейцарии (страховка покрыла затраты частично, основная часть денег ушла на этапирование вертолётом с горы)», — рассказала певица.

Отметим, что сама Наталья Штурм сейчас отдыхает в Болгарии со своей семьей. При этом за последнее время она сделала уже несколько откровенных фотосессий. Снимками она активно делилась в социальных сетях. Не так давно исполнительница рассказывала, что у нее появился возлюбленный. Мужчина — японец по национальности. Он на 20 лет младше певицы. Не исключено, что Наталья Штурм выйдет за него замуж.

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БолгарияНаталья Штурмполезные советы

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Наталья Штурм поделилась с туристами советами «бывалой путешественницы»
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