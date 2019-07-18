ЗВЕЗДЫ

Штурм в кружевном корсете устроила фотосессию на пляже

Певица, даже став бабушкой, не перестает публиковать пикантные снимки.

Штурм в кружевном корсете устроила фотосессию на пляже
Наталья Штурм. фото: globallookpress.com

Наталья Штурм, несмотря на зрелый возраст, любит хвастаться фигурой. В 53 года она обладает стройным и подтянутым телом. Даже в отпуске артистка тренируется в спортзале и иногда занимается йогой. Не изменила она  своим привычкам даже после того, как стала бабушкой. В мае этого года 30-летняя дочь певицы Елена родила сына. В ответственный момент Штурм находилась рядом с наследницей.

Летом Наталья отправилась в отпуск вместе с семьей. Иногда она нянчится с внуком, но также находится время для любимого занятия — фотосессий. Певица много загорала и даже смогла похудеть, поэтому перед отъездом из Болгарии она устроила традиционную фотосъемку на побережье. Однако на пляже звезда появилась не в купальнике. Сначала она облачилась в черный корсет с подвязками и розовыми кружевами, который подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Затем Штурм переоделась в джинсовые мини-шорты и коричневую футболку с пикантным вырезом на груди в виде звезды. «То, что вы так любите, но стесняетесь признаться. Патриотическая майка „Звезда“ — значит скоро домой!», — написала артистка. Поклонники привыкли к подобным снимкам, поэтому осуждать женщину не стали.

Наоборот, многие пришли в восторг и попросили выкладывать побольше подобных снимков. «Как всегда изящна, провокационна, неподражаема», «Наталья — заряд бодрости, позитива и вечной молодости и красоты», «И не скажешь, что уже бабушка! Класс», — прокомментировали пост подписчики.

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Наталья ШтурмНаталья Штурм фотооткровенная фотосессия

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Штурм в кружевном корсете устроила фотосессию на пляже
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