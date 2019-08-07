Строгая мама: Лобода отчитала дочь за плохое поведение

Звезда очень любит своих детей, но по необходимости проявляет воспитательные меры.

Певица Светлана Лобода заслуженно носит статус секс-символа российской эстрады. Впрочем, это не единственный статус звезды, она еще отличная мать и преданная дочь. Артистка успевает все: быть королевой на сцене, следить за фигурой и уделять внимание близким.

В одной из последних сторис Instagram знаменитость выложила видео, как она заходит в гримерку после концерта. Ее встречает мама Наталия Васильевна, уже накрывшая стол для проголодавшейся после концерта дочери, и старшая наследница Евангелина. Обе в восторге от выступления Светланы, девочка начинает изображать певицу, характерно двигая бедрами.

Непонятно, то ли этот факт разозлил артистку, то ли произошло что-то другое, но чуть позже в ее сторис появляется видео, на котором она отчитывает дочь на камеру.

«Почему ты сегодня плохо себя ведешь? Ну скажи честно людям?» — спрашивает она 8-летнюю дочку. «Это маленький псих был», — кротко признается Ева. «Очень странный псих был для маленькой, культурной, воспитанной девочки», — сказала строго, но спокойно Лобода. Что ж, дети должны знать, кто в доме главный.

Впрочем, обычно Ева со Светланой живут душа в душу. Девочка сопровождает ее на концертах и всегда сильно переживает за выступления знаменитой матери, в буквальном смысле держа пальцы крестиком. «Я же твоя главная поддержка, твой главный фанат, твоя доченька», — сказала однажды наследница маме.

Напомним, недавно Лобода приходила с Евой на концерт Rammstein. По слухам, солист рок-группы Линдеманн является отцом младшей дочери Лободы — годовалой Тильды.