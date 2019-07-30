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Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein

Как выяснилось, старшей наследнице артистки очень нравится творчество Тилля Линдеманна.

Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein
Светлана Лобода. Фото: globallookpress.com

Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein. Сообщалось, что певица приехала на выступление немецкой группы в компании старшей дочери Евы и снимала все происходящее на смартфон.

Украинская звезда наконец показала в Instagram видео с мероприятия. На кадрах в соцсети можно увидеть, как Лобода с девочкой заходит в зал через отдельный вход. Заметно, что дочери артистки очень нравится Rammstein, она не переставая танцует, радостно поглядывая в камеру.

Подписчики блога Светланы не замедлили прокомментировать ролик, при этом многие отметили, что музыка группы нравится и их детям тоже. «Очаровательная Ева», «Так здорово, что везде с вами ваша дочь!», «Это круто. Моя дочка обожает Рамштайн. А на концерт попасть это высший пилотаж», «Никто не сомневался, что Светлана придет на концерт», «Ребенок счастлив,что еще нужно. А вам любви и благополучия. Вы прекрасная пара с Тиллем», – пишут фанаты.

Напомним, именно Линдеманна считают отцом младшей наследницы Лободы — маленькой Тильды. Пара никак не комментирует эти слухи, но регулярно дает новые поводы для подозрений.

А вы верите в роман Светланы и солиста Rammstein?

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Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein
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