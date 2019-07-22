Лобода на яхте поделилась совместным кадром с 8-летней дочкой

36-летняя Светлана Лобода на личной страничке в Instagram поделилась совместным фото с восьмилетней дочерью Евангелиной. Вместе со своей звездной мамой девочка позировала на яхте. Для малышки украинская исполнительница подобрала купальник в спортивном стиле. Сама певица примерила для импровизированной фотосессии бикини трендовой пастельной палитры, отдав предпочтение золотисто-бежевому оттенку. Свой образ певица дополнила солнезащитными очками. Лобода не забыла взять в поездку шляпку для дочери, заботясь о том, чтобы Евангелина не перегрелась под солнечными лучами.

«Доброе утро… Посылаем вам лучи солнца», — добавила певица.

Напомним, что Светлана Лобода вместе с Валерием Меладзе и Пелагеей стала наставницей шестого сезона вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале. В команду к украинской исполнительницы попала и дочка певицы Алсу — Микелла Абрамова.

Сама Светлана пока не думает о том, какую стезю в будущем выберут ее дети. Певица воспитывает двух дочерей: восьмилетнюю дочку Евангелину. Девочка сдружилась с 5-летней Лизой Галкиной. Также у певицы есть маленькая Тильда, крохе год и два месяца.