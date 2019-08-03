Светлана Лобода в купальнике провела разминку перед концертом

Светлана Лобода опубликовала в Instagram ролик, где ритмично двигается в такт с музыкой вместе с двумя танцовщицами. 36-летняя певица устроила зажигательные танцы в купальнике на морском побережье, объяснив подписчикам, что так готовится к предстоящему концерту.

«Разминка перед вечерним концертом», – сообщила звезда в соцсети.

«Вот это жара»; «А я думал, это уже концерт»; «Как научиться также двигаться?», – отреагировали подписчики.

Напомним, этим летом Светлане Лободе удается совмещать отдых и работу. Звезда чередует дни релакса с концертами и демонстрирует хорошее расположение духа. Певица также старается уделять много времени своим дочкам 8-летней Евангелине и годовалой Тильде.

больше по теме Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein Как выяснилось, старшей наследнице артистки очень нравится творчество Тилля Линдеманна.

В этом насыщенном графике звезда успевает находить время на тренировки. Лобода следит за фигурой, поэтому готова упражняться даже, находясь в отеле у бассейна. Знаменитость охотно делится с подписчиками секретами эффективных занятий, которые помогают ей поддерживать себя в хорошей форме.