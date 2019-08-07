Хмельницкая предложила свой метод борьбы с хандрой

48-летняя актриса Алена Хмельницкая поделилась с поклонниками секретом хорошего настроения и бодрости духа. Как и многие москвичи, она тоже иногда грустит из-за плохой погоды, тем не менее знаменитость находит в себе силы радоваться жизни и не впадать в уныние. Для поддержания настроения она использует метод китайских монахов.

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«В Китае есть монастырь, где обязательно всем монахам нужно улыбаться. Понятно, что на эмоциональном уровне делать это всегда достаточно сложно, поэтому улыбаются они физически, просто раздвигая губы. Если монах не будет так делать, то он будет наказан. Я думаю, что нужно начинать улыбаться хотя бы так! После этого внутреннее состояние отзовется уже улыбкой искренней», — сказала артистка во время прямого эфира в Instagram.

Хмельницкая общалась с подписчиками, сидя в автомобиле. На протяжении всего разговора было видно, что за окном довольно мрачно. Но именно на словах про улыбку неожиданно тучи развеялись.

Актриса это заметила и воскликнула: «Вот видите, я поговорила с вами и солнце вышло! Работает!»