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Хмельницкая улетела на отдых в Испанию с молодым бойфрендом

Поклонники считают, что пара светится от счастья.

Хмельницкая улетела на отдых в Испанию с молодым бойфрендом
Алена Хмельницкая / Global look press

Лето в самом разгаре, и многие звезды российского шоу-бизнеса решили поставить работу на паузу и разъехались кто куда. Не стала исключением и Алена Хмельницкая.

Она вместе со своим молодым бойфрендом Александром Синюшиным уже несколько дней наслаждается отдыхом в Испании. Компанию возлюбленным составила младшая дочь актрисы — Ксения.

На своей странице в соцсети Instagram 48-летняя Хмельницкая поделилась романтическим снимком со своей пассией.

«С Сашкой в ромашках))», — подписала фотографию Алена, имея в виду под «ромашками» принт на ее летнем платье в пол.

На фото пара выглядит очень счастливой, что отметили многие подписчики актрисы.

«Вот сейчас в глазах любовь!!!», «Какие вы классные и веселые, счастья вам!», «Счастье так и прет!», «Встретились…прям светитесь от счастья!!!», — с восторгом написали поклонники Алены Хмельницкой.

Напомним, что актриса встречается с предпринимателем уже несколько лет. Стоит отметить, что Хмельницкая старше Синюшина на 12 лет, однако, судя по всему, паре разница в возрасте совершенно не мешает. Актриса сохранила хорошие отношения не только с бывшим мужем Тиграном Кеосаяном, но и с его нынешней возлюбленной Маргаритой Симоньян.

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Тэги:

Александр СинюшинАлена Хмельницкаябойфрендиспанияотдых

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Хмельницкая улетела на отдых в Испанию с молодым бойфрендом
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