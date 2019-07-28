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48-летняя Хмельницкая зажигательно станцевала на концерте Агутина

Судя по всему, актриса отлично провела время в Ереване.

48-летняя Хмельницкая зажигательно станцевала на концерте Агутина
Алена Хмельницкая / global look press

Накануне Леонид Агутин выступил в столице Армении — Ереване. На концерт в Dvin Music Hall пришли сотни почитателей творчества российского артиста, среди которых оказалась и актриса Алена Хмельницкая.

На своей странице в соцсети Instagram 48-летняя Хмельницкая опубликовала видеоролик с выступления Агутина, где запечатлено, как актриса в элегантном платье зажигательно и энергично танцует под песни музыканта.

«Танцуют все !!!))) Несравненный @agutinleonid», — подписала кадры Алена.

Многие поклонники оценили зажигательные танцы любимой актрисы и отметили, что она всегда радует их своей энергией и задором.

«Алёна, всегда будь весела и энергична. Если всегда такое состояние, наш возраст уходит далеко, далеко, далеко», «Леночка, вы красавица!!! Веселитесь и наслаждайтесь жизнью по полной!!!», «Какая вы живая», «Как зажигательно танцуете! Какая вы классная», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Напомним, совсем недавно Алена Хмельницкая сделала неожиданное признание. Так, она откровенно рассказала поклонникам, что буквально умоляла бывшего мужа Тиграна Кеосаяна о пробах в «Ландыше серебристом».

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Тэги:

Алена ХмельницкаяЕреванзажигательные танцыконцертЛеонид Агутин

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48-летняя Хмельницкая зажигательно станцевала на концерте Агутина
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