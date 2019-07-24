Хмельницкая умоляла Кеосаяна о пробах в «Ландыше серебристом»

Алена Хмельницкая — талантливая актриса театра и кино. Несмотря на счастливую семейную жизнь, карьера для артистки очень важна. На своей странице в Instagram она часто рассказывает о новых проектах, а также вспоминает любимые роли в кино.

Как выяснилось, одним из самых дорогих для Хмельницкой персонажей стала Ирма в известном фильме «Ландыш серебристый» режиссера Тиграна Кеосаяна, бывшего мужа актрисы. Алена призналась, что она настолько хотела сыграть в кинокартине, что буквально молила о том, чтобы ее попробовали на роль.

«Единственная роль в жизни, на которую я умоляла меня попробовать, и одна из немногих, которую я, признаюсь, люблю! Ирма, «Ландыш серебристый», — подписала кадры из знаменитой кинокартины Хмельницкая.

Многие поклонники отметили, что это их любимый фильм с участием актрисы и они часто с удовольствием его пересматривают. Некоторые также написали, что им очень нравится стиль героини Хмельницкой в «Ландыше серебристом».

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Напомним, перед отпуском в Испании, в июне актриса пожаловалась на перерыв в работе. Она поделилась переживаниями о том, что не знает, когда ее позовут в новый проект.