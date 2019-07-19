41-летняя Толкалина продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

Хорошую физическую форму оценила и коллега актрисы по сцене - Глафира Тарханова.

Лето в самом разгаре, и звезды российского шоу-бизнеса, как и многие россияне, разъехались по теплым странам. Актриса театра и кино Любовь Толкалина выбрала для отпуска Крым.

На своей странице в соцсети Instagram она с удовольствием делится живописными фотографиями и видеороликами с отдыха.

На одном из коротких видео 41-летняя Толкалина в бикини в полоску прыгает с пирса прямо в море, а на другом снимке она в слитном черном купальнике делает стойку на руках на балконе отеля, демонстрируя хорошую физическую подготовку и стройную фигуру.

Многие поклонники актрисы не смогли пройти мимо такой фотографии и осыпали женщину комплиментами.

«Круть! Идеальная», «Умница-красавица. По-прежнему очень хороша», «Превосходная», «Какая гармония, супер: тело, ум, красота», — написали фанаты под фото.

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Среди комментаторов отметилась также коллега Любови Толкалиной по сцене — Глафира Тарханова.

«Прекрасная!!! Точёная и точная», — с восхищением написала актриса.

Ранее Толкалина порадовала подписчиков несколькими довольно откровенными снимками, сделанными на Куршской косе в Литве.