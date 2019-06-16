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Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram

9-летние двойняшки дали свое первое интервью.

Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram
Диана Арбенина с детьми Мартой и Артемом Фото: Eastnews

Диана Арбенина воспитывает двоих близнецов — Марту и Артема. Певица любит рассказывать о них поклонникам и даже завела отдельный хештег для публикаций о детях — #мартемки.

На днях 9-летние наследники самой знаменитой рок-исполнительницы страны дали первое взрослое интервью, в котором признались, что не планируют продолжить путь знаменитой мамы и не мечтают о карьерах музыкантов.

Сын Дианы рассказал, что хотел бы стать математиком или физиком. Он признался, что любит слушать музыку, но занятия даются ему непросто, особенно предмет сольфеджио.

Марта, в свою очередь, также отметила, что ей не очень нравится учиться в музыкальной школе. Девочка хотела бы освоить профессию оператора и уже начала делать первые шаги в этом направлении — снимать короткие смешные ролики на свой мобильный телефон. Правда, по ее словам, Арбенина пока не дает ей возможности демонстрировать свое творчество.

«Мечтаю стать оператором, это гораздо круче. Уже сейчас записываю на телефон смешные ролики. Правда, мама пока не разрешает заводить Инстаграм и туда выкладывать», — приводит слова Марты Starhit.

Тем не менее мама является для них примером для подражания, оба заявили, что когда вырастут, хотят зарабатывать не меньше.

«Стану тратить на дома, покупать и брать в прокат всякие красивые машины», — заявил Артем.

Марта и Артем сказали, что были бы не против, если бы у них появился брат или сестра, правда пока они не решили, кого хотели бы больше.

Диана Арбенина, в свою очередь, добавила, что не исключает возможности усыновления ребенка.

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дети звездДиана АрбенинаНочные Снайперы
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Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram
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