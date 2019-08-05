Анфиса Чехова вслед за Рудковской сделала фото в душе

Анфиса Чехова знает, что обладает нестандартной фигурой, но это ей нисколько не смущает. Телеведущая, наоборот, гордится тем, что у нее пышные формы. Некоторое время назад она даже посвятила оду своей пятой точке, так как знает, что именно благодаря ягодицам многие ставят ей лайки в соцсетях. В августе в Москве настала прохладная погода, но звезда все равно находит предлог, чтобы облачиться в купальник.

5 августа Чехова устроила фотосессию в квартире с панорамными окнами. Она облачилась в новый синий купальник и встала под струи воды. Телеведущая продемонстрировала тонкую талию и подтянутые бедра. Она также позировала без макияжа. Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что мечтают иметь такое тело, как у Анфисы, которой, к слову, 41 год.

«Как всегда прекрасна», «Вот эталон фигуры! Все при ней», «Душ со стеклянными стенами для того, чтоб в офисных зданиях напротив кипела работа!», «У вас фигурка прям создана для восточных танцев», — прокомментировали пост подписчики.

Как ни странно, в этот же день, только чуть ранее, подобный снимок сделала и Яна Рудковская, которая отдыхает у берегов Италии. Она приняла душ на палубе яхты, облачившись в стильный купальник. Светская львица старше Чеховой всего на три года, но обладает не менее привлекательной фигурой. По мнению фанатов, эти две знаменитости совершенно не меняются с годами.

А вам чья фигура нравится больше: Рудковской или Чеховой?