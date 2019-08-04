«Женщина-космос»: Анфиса Чехова показала себя в образе Леди Гаги

Анфиса Чехова не раз отлично проявляла себя в телешоу перевоплощений, в последнем из которых — «Главная роль» — актриса сыграла легендарную блондинку Любовь Орлову. Продолжая играть и эпатировать, Чехова «примерила» образ современной звездной блондинки Леди Гаги.

Чехова разместила у себя в Instagram свое фото, имидж подписчикам очень напомнил звезду фильма «Звезда родилась», что увела у российской модели Ирины Шейк режиссера Брэдли Купера.

На снимке Анфиса изображена в платиновом парике с густо накрашенными глазами и в маске, любовь к которым как раз отличает и американскую актрису и певицу.

«Ой, сначала удивилась, что это Леди Гага делает в моей ленте, а это Анфиса», «Похожи, но вы красивее», «Женщина — просто космос!» — оценили эксперимент подписчики.

В комментариях к фантастическому фото Чехова поделилась размышлениями. «Немного скучаю по себе того времени. Воинственная, амбициозная, видящая цель, не замечающая препятствий, у которой были силы и желание доказывать, что она чего-то стоит.

Времена изменились, а доказательств от меня все ждут», — написала Анфиса. Актриса призналась, что все силы были брошены на то, чтобы убедить этот мир: она — достойная его часть, «обрести дзен и покой в душе». Чехова также мудро заметила, что никто в итоге не знает, к чему приводят мечты или наши ошибки.