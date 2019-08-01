Звездный стиль

Анфиса Чехова пожаловалась, что не может надеть новый купальник

Из-за холодной погоды обновку просто негде носить. Но телеведущая нашла выход.

Анфиса Чехова пожаловалась, что не может надеть новый купальник
Анфиса Чехова просто обожает купальники. Фото: globallookpress.com

Анфиса Чехова не скрывает, что купальники – один из любимых элементов ее гардероба. По словам телеведущей, около трети подписчиков ее странички в Instagram составляют мужчины, которых она привыкла радовать пляжными снимками в бикини.

Но сейчас артистка пожаловалась в соцсети, что из-за холодной погоды она не может устроить фотосессию на свежем воздухе. Анфису расстроил этот факт, ведь совсем недавно она приобрела свой самый соблазнительный купальник. А где его носить?

«Тот случай, когда купила самый сексуальный купальник в своей жизни… а лето неожиданно отключили», — посетовала Чехова.

Выход из положения теледива все-таки нашла. Она отправилась в бассейн, где смогла сфотографироваться в обновке, а снимок показала подписчикам блога.

Впрочем, у Анфисы есть много других возможностей привлечь внимание поклонников к ее пышным формам. Так, накануне активное обсуждение развернулось под кадрами из фотосессии, которую артистка устроила в постели с близкой подругой. Таким способом, сообщал портал Teleprogramma.pro, Чехова решила поздравить девушку с днем рождения.

А как думаете вы: Анфисе идет новый купальник?

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Анфиса Чехова пожаловалась, что не может надеть новый купальник
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