ЗВЕЗДЫ

Ливень помешал Королевой и Тарзану сходить в аквапарк в Туапсе

Но звездные супруги не сильно расстроились.

Ливень помешал Королевой и Тарзану сходить в аквапарк в Туапсе
Наташа Королева и Тарзан попали под сильный ливень. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look

Звезды — тоже люди. Их тоже могут подстерегать неудачи. Вот, например, 4 августа певица Наташа Королева и ее супруг Тарзан не смогли насладиться отдыхом в аквапарке в Туапсе из-за погоды. На самом деле пара приехала в Краснодарский край на свадьбу своих друзей и весело проводила там время. Но на второй день торжества звезды хотели отправиться в местный аквапарк, и никто не ожидал, что планы нарушит мощный ливень, обрушившийся на черноморское побережье.

Тем не менее, Королева не унывает. На видео, которое ее муж снял под дождем, она улыбается и поет песни.

«Какая красота! Ой, как льет!» — восхищается артистка, глядя на разбушевавшуюся стихию.

Напомним, недавно Королева поразила подписчиков фотографией, на которой она абсолютно обнаженная стояла на голове. 46-летняя певица не постеснялась показать свое тело и одновременно вспомнить цирковое прошлое. Позже, правда, снимок был удален.

А вы тоже умеете радоваться дождю?

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Королева и ТарзанливеньНаташа КоролеваТарзан

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Ливень помешал Королевой и Тарзану сходить в аквапарк в Туапсе
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