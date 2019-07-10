Королева вслед американской моделью встала обнаженная на голову

Похоже, в смелый челлендж превращается поза американской модели и Instagram-блогера под никнеймом Nude Yoga Girl, снимок которой стал причиной неприятного инцидента со Светланой Лободой. Напомним, певица позаимствовала фотографию девушки, стоящей на голове совсем обнаженной, а подписать авторство кадра забыла, на что ей и указала американка.

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Самой первой на небольшой скандал отреагировала Наташа Королева и тоже «встала в позу», в такую же, в таком же виде. Получилось, уж прости, Наталья, не так изящно, но смело и с общественным вызовом.

«Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы! В свои «ягодные» 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут — ШКаНДаЛь!!!!Деффчонки, не ссорьтесь! Вы — богини! Вы — прекрасны!!! И мир прекрасен!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!!» — пишет Королева.

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Кстати, чтобы ее подписчики смогли полюбоваться на тело звезды 90-х, но свое мнение от увиденного оставить при себе, мол, я знаю, что прекрасна, Наталья закрыла комментарии к публикации.

Кстати, артистка немного поправилась, но в одном из своих предыдущих постов не постеснялась показать недостатки фигуры. Молодец, что скажешь!