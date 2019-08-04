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Наташа Королева после свадьбы устроила «утренний опохмел»

Известная певица прекрасно отдохнула на торжестве у друзей.

Наташа Королева после свадьбы устроила «утренний опохмел»
Наташа Королева отдохнула на свадьбе друзей/globallookpress.com

Певица Наташа Королева в Instagram разместила забавную фотографию со свадьбы своих друзей. На кадре звезда стоит в трендовом платье в горох около бочки пива. Судя по всему, на второй день она будет продавать пенный напиток всем желающим. У яркой исполнительницы прекрасное настроение. Она выглядит просто блестяще.

«После свадьбы Ани и Арсена! Утренний опохмел», — заявила звезда отечественной эстрады.

Напомним, что Наташа Королева – одна из самых ярких исполнительниц на российской эстраде. Она замужем за известным культуристом и артистом Тарзаном. У пары есть совместный сын Архип.

Не так давно яркая певица поразила общественность. Она опубликовала снимок, на котором полностью обнажена. Причем фотография была сделана на балконе. Певица сделала кадр «вверх тормашками». Так она поддержала другую певицу Светлану Лободу, разместившую подобную фотографию. Правда украинская исполнительница позаимствовала ее у американской блогерши, которая потом выражала свое недовольство. Дело в том, что Лобода забыла указать авторство. В итоге Instagram просто удалил ее снимок.

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Тэги:

Архип ГлушкоНаташа КоролеваСвадьба друзейСветлана ЛободаТарзан

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Наташа Королева после свадьбы устроила «утренний опохмел»
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