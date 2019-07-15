Королева объяснила, почему удалила «голое» фото вслед за Лободой

Наташа Королева немало удивила поклонников провокационным снимком в Instagram. Певица решила повторить «трюк» вслед за Светланой Лободой, которая ранее опубликовала «голое» фото девушки в стойке на голове.

«Я, конечно, ожидала, что будет такой резонанс. Потому что уже не раз проверила: ничто другое так не волнует людей, как возможность обсудить с негодованием все твои трещинки. Зная об этом, я даже закрыла комментарии», — рассказала Наташа Королева «Собеседнику».

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Все же хороших комментариев было больше – фанаты восхищались фигурой 46-летней звезды. Своим снимком Наташа Королева хотела показать результат здорового образа жизни, который ведет к красоте. Несмотря на положительные отзывы, позже певица удалила снимок. «Хорошего понемножку», — решила Королева.

Из Instagram Светланы Лободы также исчез необычный кадр. Однако снимок удалила сама социальная платформа. Дело в том, что женщиной на фотографии оказалась вовсе не певица, а американская модель. Блогер обвинила российскую звезду в том, что она не указала авторство, а значит, «украла» ее снимок. К тому же, Лобода отфотошопила кадр и удаляла возмущенные комментарии, которые указывали настоящую владелицу фото.