Волочкова чуть не упала с катера, снимая «крылья за спиной»

В продолжение свое отпуска в Греции известная балерина Анастасия Волочкова поехала кататься на катере. В какой-то момент поездки звезда и ее спутник заметили, что под определенным ракурсом барашки на воде за спиной артистки выглядят как белые крылья.

Пока пара пыталась заснять это великолепие, катер качнуло, и Анастасия чуть не упала за борт. Но этот маленький инцидент не помешал балерине продолжить позировать на мчащейся лодке и даже исполнить на ней свой коронный шпагат. Все это было запечатлено на видео, которым артистка поделилась в Instagram.

Добавим, что Волочкова отдыхает на вилле своих друзей. В программе отпуска: море, бассейн и, конечно же, фотосессии в купальниках. Звезда балета отметила, что кроме прекрасной обстановки ей очень нравится, что вокруг нет ее соотечественников, от которых женщине иногда очень хочется отдохнуть.

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На критику хейтеров артистка не реагирует — ей важны только мнения близких друзей и ее избранника. Напомним, в апреле она вышла замуж за бизнесмена Владимира Юркова.

А вам тоже в отпуске хочется быть подальше от знакомых людей?