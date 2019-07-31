ЗВЕЗДЫ

Волочкова в белом бикини устроила фотосессию на траве

Балерина призналась, что прячется от злопыхателей на вилле в Греции.

Волочкова в белом бикини устроила фотосессию на траве
Анастасия Волочкова. Фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова продолжает отдыхать на одном из греческих курортов. Как рассказала балерина, отправившись в отпуск после работы над новым шоу, она поселилась на вилле друзей. На отдыхе звезда не забывает радовать поклонников новыми снимками в Instagram, на которых она чаще всего предстает в купальнике — рядом с бассейном или в окружении пальм.

На очередном кадре в соцсети артистка позирует фотографу, сидя на траве. Как можно заметить, бирюзовое бикини она сменила на белое. В подписи к фото Анастасия призналась, что в доме хороших знакомых прячется от хейтеров, которые могут подслушать ее разговоры или неожиданно заснять, выскочив из-за угла.

«Я хорошо тут устроилась вдалеке от наших соотечественников. После невероятного количества людей, которых я встречаю в жизни, на отдыхе мне необходимо их отсутствие. Кроме близких друзей», – пояснила Волочкова.

Отметим, на вилле в Греции артистка старается ничем не обременять хозяев. Балерина даже моет за собой посуду, сообщал портал Teleprogramma.pro.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАнастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостибалерина

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова в белом бикини устроила фотосессию на траве
Интересно?
Поделись с друзьями: