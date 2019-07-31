Волочкова в белом бикини устроила фотосессию на траве

Балерина призналась, что прячется от злопыхателей на вилле в Греции.

Анастасия Волочкова продолжает отдыхать на одном из греческих курортов. Как рассказала балерина, отправившись в отпуск после работы над новым шоу, она поселилась на вилле друзей. На отдыхе звезда не забывает радовать поклонников новыми снимками в Instagram, на которых она чаще всего предстает в купальнике — рядом с бассейном или в окружении пальм.

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На очередном кадре в соцсети артистка позирует фотографу, сидя на траве. Как можно заметить, бирюзовое бикини она сменила на белое. В подписи к фото Анастасия призналась, что в доме хороших знакомых прячется от хейтеров, которые могут подслушать ее разговоры или неожиданно заснять, выскочив из-за угла.

«Я хорошо тут устроилась вдалеке от наших соотечественников. После невероятного количества людей, которых я встречаю в жизни, на отдыхе мне необходимо их отсутствие. Кроме близких друзей», – пояснила Волочкова.

Отметим, на вилле в Греции артистка старается ничем не обременять хозяев. Балерина даже моет за собой посуду, сообщал портал Teleprogramma.pro.