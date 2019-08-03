Волочкова начала новый день отдыха с купания в море

Анастасия Волочкова продолжает отдыхать на вилле своих друзей в Греции. Основная и, наверное, единственная ее культурная и развлекательная программа в эти дни – купание в море или в бассейне и, конечно, фотосессии.

больше по теме Волочкова вслед за Климовой назвала воду своей стихией На отдыхе в Греции балерина старается как можно больше времени проводить в бассейне.

Очередная публикация звезды в социальной сети Instagram общей картины не ломает: те же, там же. С той лишь разницей, что время суток и день недели – утро 3 августа. Бывшая балерина проснулась и пошла на пляж. На этот раз в розовом купальнике, о чем свидетельствует снимок в ее ленте.

«Просыпаясь в красоте. Доброго всем утра и прекрасного дня! Я на пляж», — коротко доложила артистка.

Напомним, совсем недолгое пребывание в Греции уже ознаменовалось несколькими интересными моментами. Анастасия похвасталась кольцом с изумрудом, поздравила своего папу с днем рождения, а также высказалась о том, как борется с хейтерами в Сети.