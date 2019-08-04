Шнуров написал стихотворение после смерти Вилли Токарева

Популярный музыкант и шоумен Сергей Шнуров, известный также своими колкими стихами в Instagram, написал несколько строчек на смерть шансонье Вилли Токарева, о которой стало известно 4 августа.

В своем новом произведении эпатажный рокер вспоминает студенческую юность с ее ностальгическими моментами в виде кассетных магнитофонов и распития вина в парадной. И именно голос Вилли Токарева сопровождает эти теплые воспоминания. Как и в стихотворении на смерть Децла, Шнуров заканчивает повествование строчкой из песни покойного.

«Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили Студентами вино в параднике. Аккомпанировал Токарев нам Вилли. Кто был никто, тот стал опять никем. В магнитофоне села батарейка, Мотали пленку с помощью карандаша — рукой. А ты. прижавшись, мне сказала, — эй, согрей-ка. Эх, небоскребы, а я маленький такой».

Добавим, весь русский шансон скорбит о смерти Вилли Токарева. Его вспоминают как жизнерадостного и оптимистичного человека, со своим неподражаемым стилем и яркой харизмой. В Москве даже хотят увековечить память певца. Шансонье ушел из жизни в 84 года после борьбы с тяжелой болезнью.