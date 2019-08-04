ЗВЕЗДЫ

Шнуров написал стихотворение после смерти Вилли Токарева

Музыкант вспомнил, как слушал шансонье в молодости.

Шнуров написал стихотворение после смерти Вилли Токарева
Сергей Шнуров написал новое стихотворение по грустному поводу. Фото: Globallookpress.com

Популярный музыкант и шоумен Сергей Шнуров, известный также своими колкими стихами в Instagram, написал несколько строчек на смерть шансонье Вилли Токарева, о которой стало известно 4 августа.

В своем новом произведении эпатажный рокер вспоминает студенческую юность с ее ностальгическими моментами в виде кассетных магнитофонов и распития вина в парадной. И именно голос Вилли Токарева сопровождает эти теплые воспоминания. Как и в стихотворении на смерть Децла, Шнуров заканчивает повествование строчкой из песни покойного.

«Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили

Студентами вино в параднике.

Аккомпанировал Токарев нам Вилли.

Кто был никто, тот стал опять никем.

В магнитофоне села батарейка,

Мотали пленку с помощью карандаша — рукой.

А ты. прижавшись, мне сказала, — эй, согрей-ка.

Эх, небоскребы, а я маленький такой».

Добавим, весь русский шансон скорбит о смерти Вилли Токарева. Его вспоминают как жизнерадостного и оптимистичного человека, со своим неподражаемым стилем и яркой харизмой. В Москве даже хотят увековечить память певца. Шансонье ушел из жизни в 84 года после борьбы с тяжелой болезнью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вилли Токаревновое стихотворениеСергей Шнуровсмерть вилли токареваутрата

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шнуров написал стихотворение после смерти Вилли Токарева
Интересно?
Поделись с друзьями: