Экс-солист группы «Лесоповал» вспомнил, каким был Токарев

Заслуженный артист России, экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк выразил соболезнования семье Вилли Токарева в связи со смертью звезды шансона. Сергей Куприк опубликовал серию совместных снимков с артистом в Instagram, отметив, что Вилли Токарев был его учителем и преданным другом.

«Случилось горе – сегодня на 85-м году ушёл из жизни наш родной Вилли Иванович Токарев, легендарный человек, шансонье, настоящий мужчина, верный друг… Очень страшно и больно писать об этом. Старший товарищ, учитель, наставник, вечно молодой, полной энергии, сил и задора, Вилли Токарев для всех нас был примером порядочности, оптимизма, преданности профессии… Имел счастье дружить с Вилли Ивановичем на протяжении многих лет. И сегодня он ушёл от нас. Соболезнования родным и близким. Светлая Вам память, Вилли Иванович! Вы всегда будете жить в наших сердцах и в своём творчестве! Мы вас очень любим! Не могу поверить», – написал Куприк в микроблоге.

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Напомним, о смерти Вилли Токарева стало известно сегодня. По некоторым данным, певец умер от онкологического заболевания в одной из московских клиник. Смерть знаменитости подвердил его сын Антон.