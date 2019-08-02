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Топлес в постели: Леди Гага поделилась провокационным фото

Певица позировала на смятом постельном белье, продемонстрировав свою фигуру.

Топлес в постели: Леди Гага поделилась провокационным фото
Леди Гага. фото: globallookpress.com

Леди Гага (Lady Gaga) взбаламутила общественность, когда расторгла помолвку с агентом Кристианом Карино минувшей зимой. Это произошло на фоне слухов о романе с Брэдли Купером, который на тот момент был не свободен. Скандал разгорелся, когда режиссер стал жить раздельно со своей возлюбленной Ириной Шейк. Но лишь в конце июля выяснилось, что у Гаги роман вовсе не с Купером, а со звукооператором Дэниелом Хортоном. Папарацци застали их целующимися.

Пока фанаты Шейк вздохнули с облегчением, певица продолжает эпатировать публику. Утром 2 августа она опубликовала провокационный снимок в соцсети. В кадре артистка запечатлена лежа на смятом постельном белье в одних розовых стрингах. Леди Гага позировала спиной к камере, демонстрируя свою стройную фигуру. С первого взгляда можно было подумать, что снимок сделан после бурной ночи с мужчиной, но певица всего лишь работала допоздна.

«Когда вы всю ночь фотографировалась для Haus Labs», — написала блондинка.

Леди Гага. фото
Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

О запуске собственного бренда косметики Леди Гага сообщила месяц назад. Партнером нового бренда стал Amazon. Артистка готовится презентовать декоративную косметику, а точнее многофункциональные средства для макияжа скул, глаз и губ. Звезда уже поделилась яркими образами, которые создала с помощью своих средств. На одном из снимков она позирует в полуобнаженном виде, демонстрируя татуировки на спине. ,Одну из них девушка сделала в феврале. Вдоль позвоночника изображена роза на тонком стебле, а рядом надпись «La Vie en Rose». Это песня Эдит Пиаф, которая стала визитной карточкой Гаги.

А вам нравится эпатажная певица?

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Топлес в постели: Леди Гага поделилась провокационным фото
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