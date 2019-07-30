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Это не Купер: Леди Гагу засняли на свидании с новым мужчиной

Певица рассекретила бойфренда, поцеловавшись с ним в кафе.

Это не Купер: Леди Гагу засняли на свидании с новым мужчиной
Леди Гага. Фото: globallookpress.com

Сердце Леди Гаги вновь несвободно, и Брэдли Купер тут ни при чем. Певица устроила свидание с поцелуями с мужчиной, в котором опознали звукооператора Дэниела Хортона.

Звезду и ее избранника запечатлели в кафе. Как можно увидеть на снимках папарацци, новый бойфренд ждет Гагу за столиком. Одетая в черный мини-комбинезон артистка появляется в заведении, подходит к молодому человеку и нежно целует его в губы.

В комментариях под этими кадрами в Instagram вновь отметились россияне. Когда появились сообщения о том, что Леди Гага переехала к расставшемуся с Ириной Шейк Куперу, российские поклонники горой встали на защиту модели, оккупировав блог певицы в соцсети. Тогда «разлучившей» пару знаменитости написали тысячи нелестных и даже оскорбительных комментариев.

Теперь же многие отметили, что перед Гагой пора бы и извиниться. Однако нашлись и те, кто заявил, что свидание певицы — всего лишь инсценировка. Якобы она сама наняла фотографов, которые распространили снимки с новым бойфрендом, чтобы пресечь слухи о романе с Брэдли.

«Умная баба. Хороший ход. Теперь ее все оставят в покое. А то полпланеты взбаламутила», «Прекрасное шоу», «Да, так взяли и поверили», — пишут пользователи соцсети.

Верите, что у Леди Гаги роман с Купером?

Фото: Instagram@redcarpetmood
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Это не Купер: Леди Гагу засняли на свидании с новым мужчиной
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