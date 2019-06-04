«Теперь все по-другому»: Леди Гага высказалась о расставании с бойфрендом

В феврале официальный представитель Леди Гаги подтвердил сообщения о ее расставании с бойфрендом. По информации осведомленных источников, пара рассталась спокойно, без драматизма, а причиной расторжения помолвки стала ревность Кристиана Карино, не разрешавшего избраннице общаться с друзьями.

Накануне певица впервые лично прокомментировала разрыв с агентом и возлюбленным. В ходе ее шоу в Лас-Вегасе 33-летняя знаменитость, собираясь исполнить композицию «Someone To Watch Over Me», заявила прямо со сцены, что эта песня напомнила ей о былой любви.

«Когда я пела эту песню в прошлый раз, на моем пальце было кольцо. Но теперь все по-другому», – сообщила знаменитость толпе поклонников.

Как напоминает The Daily Mail, Кристиан и Гага начали встречаться в феврале 2017 года после ее неудачной помолвки с актером Тейлором Кинни. Ранее называлась еще одна возможная причина разрыва этих отношений. По слухам, Карино попросту не понимал творчество певицы. Она же, в свою очередь, не была готова бросить карьеру ради того, чтобы сделать бойфренда счастливым.

Согласно другим сплетням, пара рассталась из-за беременности Леди Гаги. Отцом ребенка, сообщал сайт argumenti.ru, был вовсе не Кристиан, а партнер артистки по фильму «Звезда родилась» Брэдли Купер. Впрочем, эта история никакого подтверждения не получила.