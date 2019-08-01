Марго Робби в трендовых белых джинсах отметилась на фотосессии в Лондоне

Актриса продолжает путешествовать с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо в рамках рекламной кампании фильма «Однажды в Голливуде».

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» был представлен на Каннском фестивале в мае этого года. Это было одно из самых значимых событий на Лазурном побережье. Актеров, исполнивших главные роли, публика приветствовала стоя. Премьера картины на больших экранах состоится 8 августа. Тем временем Марго Робби, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо посетили уже несколько стран, презентовав комедийно-драматический фильм.

В конце июля голливудские актеры приехали в Лондон. Они выглядели неотразимо на красной дорожке. А на следующий день в отеле «Коринтия» состоялась традиционная фотосессия — фотоколл. Леонардо облачился в джинсы и черный пиджак с серой футболкой, а Брэд предпочел светлые тона брюк, пиджака и футболки. Но, конечно, все внимание к себе привлекла Марго.

29-летняя австралийская актриса обладает стройной и подтянутой фигурой. Она на этот раз отказалась от платья в пользу более сдержанного образа. Девушка облачилась в блузку цвета топленого мороженого и белые прямые джинсы от Doen, которые на пике моды этим летом. Также Робби надела туфли с закругленным носом светлого оттенка. Волосы она предпочла оставить распущенными и нанести едва заметный макияж, чтобы выглядеть естественно.

К слову, на этот день голливудской троицы не закончился. Вечером они отправились на афтепати в один из лондонских клубов. Там Марго продемонстрировала еще один трендовый образ. Она оделась в черный костюм в пижамном стиле от Matteau с узором под хохлому и золотые босоножки от Loeffler Randall Penny. Поклонники отметили, что у актрисы безупречный вкус. Или же стилист хороший?

А какой наряд Марго Робби понравился вам больше?