ЗВЕЗДЫ

Марго Робби в трендовых белых джинсах отметилась на фотосессии в Лондоне

Актриса продолжает путешествовать с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо в рамках рекламной кампании фильма «Однажды в Голливуде».

Марго Робби в трендовых белых джинсах отметилась на фотосессии в Лондоне
Марго Робби. фото: globallookpress.com

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» был представлен на Каннском фестивале в мае этого года. Это было одно из самых значимых событий на Лазурном побережье. Актеров, исполнивших главные роли, публика приветствовала стоя. Премьера картины на больших экранах состоится 8 августа. Тем временем Марго Робби, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо посетили уже несколько стран, презентовав комедийно-драматический фильм.

В конце июля голливудские актеры приехали в Лондон. Они выглядели неотразимо на красной дорожке. А на следующий день в отеле «Коринтия» состоялась традиционная фотосессия — фотоколл. Леонардо облачился в джинсы и черный пиджак с серой футболкой, а Брэд предпочел светлые тона брюк, пиджака и футболки. Но, конечно, все внимание к себе привлекла Марго.

29-летняя австралийская актриса обладает стройной и подтянутой фигурой. Она на этот раз отказалась от платья в пользу более сдержанного образа. Девушка облачилась в блузку цвета топленого мороженого и белые прямые джинсы от Doen, которые на пике моды этим летом. Также Робби надела туфли с закругленным носом светлого оттенка. Волосы она предпочла оставить распущенными и нанести едва заметный макияж, чтобы выглядеть естественно.

К слову, на этот день голливудской троицы не закончился. Вечером они отправились на афтепати в один из лондонских клубов. Там Марго продемонстрировала еще один трендовый образ. Она оделась в черный костюм в пижамном стиле от Matteau с узором под хохлому и золотые босоножки от Loeffler Randall Penny. Поклонники отметили, что у актрисы безупречный вкус. Или же стилист хороший?

А какой наряд Марго Робби понравился вам больше?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Однажды в Голливуде"звездный стильМарго Робби

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Марго Робби в трендовых белых джинсах отметилась на фотосессии в Лондоне
Интересно?
Поделись с друзьями: