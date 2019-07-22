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Рудова отправилась в Лос-Анджелес ради промокампании фильма Тарантино

Актриса сможет побывать на местах съемок «Однажды в Голливуде» и побывать в ресторанах, где отметились Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Рудова отправилась в Лос-Анджелес ради промокампании фильма Тарантино
Наталья Рудова. фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова обожает путешествовать. В этом году день рождения она отметила в Нью-Йорке. Поклонники уже сбились со счету, сколько раз актриса ездила за границу за последние месяцы. Однако в июле девушка успела повеселиться в компании Риты Дакоты. Девушки отправились в караоке-клуб, где они тусовались всю ночь. А позже она заглянула в гости к невесте рэпера Тимати Анастасии Решетовой, которая ждет ребенка.

Кажется, скучать Рудовой некогда. 22 июля она сообщила, что снова покидает Россию. На этот раз актриса улетела в солнечный Лос-Анджелес на частном самолете. Уже на борту воздушного судна она позволила себе бокал шампанского. Как оказалось, у девушки был для этого весомый повод.

«Я единственный человек от России, приглашенный в Los Angeles для того, чтобы принять участие в промо для фильма, который я ждала целый год — „Однажды В Голливуде“ Квентина Тарантино!!! Мой любимый режиссёр и мои любимейшие актёры в одном фильме!» — похвасталась Наталья.

По словам артистки, в ближайшем будем она побывает на месте съемок, а также поужинает в ресторане, где снимали киноленту. Также Рудова снимется в фотосессии в стиле 60-х годов. Девушка уже находится в предвкушении. Не исключено, что ей удастся увидеться с исполнителями главных ролей — Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом. Она не скрывает, что именно эти актеры для нее являются идеальными мужчинами.

На публикацию актрисы отреагировали Анна Седокова и Настасья Самбурская. Первая не стала скрывать своего восхищения: «Аааааааа», а вторая иронично выругалась, дав понять, что завидует подруге. Поклонники порадовались за Наталью. Они надеются, что эта поездка запомнится ей надолго.

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"Однажды в Голливуде"Брэд ПиттЛеонардо ДикаприоНаталья РудоваНаталья Рудова фото

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Рудова отправилась в Лос-Анджелес ради промокампании фильма Тарантино
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