Гармоничная пара: Брэд Питт с Марго Робби представили фильм Тарантино

На премьере в Лондоне экс-супруг Анджелины Джоли чувствовал себя абсолютно непринужденно рядом с 29-летней красавицей-актрисой.

55-летний Брэд Питт представил в Лондоне остросюжетную ленту Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» вместе с Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. На красной дорожке экс-супруг Анджелины Джоли появился в компании своей партнерши по фильму.

29-летняя Марко Робби вполне комфортно и непринужденно ощущала себя рядом с Ди Каприо и Питтом. К слову, сам Брэд также не испытывал неловкости оказавшись перед объективами фотокамер в компании блондинки. С одной стороны, привычная актерская рутина. С другой, пара смотрелась крайне гармонично.

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Знаменитость подчеркнула фигуру вечерним шифоновым платьем с глубоким декольте. В прошлом году Марго вышла замуж за режиссера Тома Акерли, однако на премьеру актриса пришла без мужа. Компанию девушке составил именно Питт.

Экс-супруг Анджелины Джоли отдал предпочтение брючному костюму, отказавшись от галстука и бабочки. Свой образ актер дополнил черной сорочкой. При ближайшем рассмотрении свежих фото Питта, можно заметить его седину и глубокие морщины. А вот Леонардо Ди Каприо появился на публике в солнцезащитных очках, опасаясь чрезмерно-ярких вспышек фотокамер.

Напомним, что у 55-летнего Брэда Питта и 44-летней Анджелины Джоли подрастают шестеро детей: биологические — Шайло, Нокс и Вивьен и приемные — Мэддокс, Пакс и Захара. Ранее сообщалось, что актриса публично обвинила экс-возлюбленного в неуплате алиментов. Однако в прессе писали, что Питт отплачивал и часть расходов, которые уходили на особняк в Лос-Анджелесе, в котором Анджелина обосновалась вместе с детьми.