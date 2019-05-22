Елена Летучая затмила голливудскую актрису Марго Робби на дорожке Каннского кинофестиваля

Накануне на Каннском кинофестивале состоялась громкая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Главные роли сыграли Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и многие другие. На красной дорожке было как никогда многолюдно — все хотели лицезреть голливудских звезд. Одна из красивейших блондинок Голливуда Марго Робби облачилась в этот вечер в наряд от Chanel — многие признали его откровенно неудачным.

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Специально на показ поспешила и российская телеведущая Елена Летучая. Несколько дней она провела в Каннах и лишь 21 мая вышла в свет со своим мужем Юрием Анашенковым. Елена облачилась в привычное для нее черное бархатное платье без бретелек. Образ она дополнила массивным бриллиантовым колье. Многие российские поклонники считают, что Летучая затмила голливудскую актрису, выбрав удачное для ее фигуры платье.

Новый фильм Тарантино встретили с восторгом. После финальных титров аплодисменты еще долго не смолкали. Картина — явный фаворит кинофестиваля. Летучая поделилась фото и видео с мероприятия.

«Мне одному кажется, что Лена выглядит лучше всех голливудских див», «Леночка заставила их пропылесосить дорожку?», «Вы самые красивые и элегантные на этой дорожке», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Ди Каприо в Канны с собой привез свою возлюбленную, аргентинскую модель Камилу Морроне. Она тоже посетила показ, но держалась в стороне от своего избранника.