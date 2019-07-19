Тина Канделаки заявила о планах покорить космос

Тина Канделаки успешна во всем: она востребованная журналистка, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», писательница, а также счастливая жена и мать. Кроме того, в свои 43 года Канделаки удается прекрасно выглядеть и поддерживать себя в форме.

Однако журналистке и этого мало. Теперь она хочет покорить космос. Об этом она сообщила в своем канале в Telegram.

«Ну что, пора объявить официально. Готовлюсь стать космонавтом (космонавткой). Сегодня был первый этап тестов, прошла максимальную сложность с нагрузочной способностью организма 33,0. Это хороший результат», — написала Канделаки.

Видеокадры с тренировок она также опубликовала у себя на канале.

Телеведущая отметила, что впереди ее ждет еще много тестов и упражнений и даже имитация выхода в открытый космос. Тина добавила, что она полна решимости.

Напомним, ранее 43-летняя Канделаки показала подписчикам в Instagram серию эффективных упражнений для красивой спины. Журналистка каждое утро начинает с тренировки в спортзале.