НОВОСТИ

В 2018 году Тина Канделаки заработала в пять раз больше своего супруга

Госкорпорация «Ростех» раскрыла доходы своих сотрудников и членов их семей.

В 2018 году Тина Канделаки заработала в пять раз больше своего супруга
Тина Канделаки / www.instagram.com/tina_kandelaki/

Госкомпания «Ростех» опубликовала официальные данные о доходах своих сотрудников и членов их семьи. Так, супруг Тины Канделаки Василий Бровко, работающий в компании директором по особым поручениям, за 2018 год заработал 28,7 миллиона рублей.

Что касается его жены, то ее доходы в прошлом году аж в пять раз превысили доходы мужа. Так, телеведущая заработала 132,7 миллиона рублей.

Стоит отметить, что годом ранее Василий Бровко декларировал официальный доход в 18,6 миллиона рублей, а его жена — 62 миллиона рублей.

Что касается имущества пары, то, согласно официальным данным, за год супруги ничего нового в браке не нажили. В собственности Бровко по-прежнему квартира площадью 69 квадратных метров и автомобили Bentley и Audi, а у его супруги — квартира в 342 квадратных метра, пишет издание Forbes.

Тина Канделаки и Василий Бровко поженились в 2016 году, однако до этого они несколько лет состояли в отношениях. В конце марта стало известно, что телеведущая заключила брачный контракт с бизнесменом перед покупкой квартиры в ипотеку. Тогда журналистка написала, что настоящий феминизм — это самостоятельная покупка жилья и оформление брачного контракта.

Отметим, что Бровко на 12 лет моложе Канделаки, однако, как признавалась сама телеведущая, разница в возрасте им совершенно не мешает.

Вам может быть интересно:

Нет сахару и глютену: Тина Канделаки рассказала о своей диете Эд Ширан может войти в «клуб миллиардеров» за два года до своего 30-летия 43-летняя Тина Канделаки отказывается от фотошопа на снимках

Тэги:

Василий БровкодоходыТина Канделаки
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В 2018 году Тина Канделаки заработала в пять раз больше своего супруга
Интересно?
Поделись с друзьями: